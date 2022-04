‘Sonic 2’ se estrena en medio del retiro de Jim Carrey

“Estuve pidiendo al Dr. Robotnik gordo y grande, por un tiempo, pero aparentemente querían mostrarle a la audiencia cuán imperfecto es mi cuerpo. Entonces, lo hice ahora y hay mucha diversión con la apariencia de este personaje. Tenía muchas ganas de comenzar a desviarme hacia ‘hagamos al tipo que están acostumbrados a ver’”, dijo sobre su papel en Sonic, el filme más exitoso basado en un videojuego.

En un diálogo muy serio con el magazine estadounidense Access Hollywood, Carrey entregó las declaraciones con las que oficializa su retiro.

“Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Hablo en serio… Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar, pero me tomaré un descanso”, fueron las primeras palabras entregadas por el actor, que entre otras cosas se despide de los sets de grabación para compartir más tiempo con su familia.

“Realmente me gusta mi vida tranquila, y poner pintura sobre lienzo, y realmente amo mi vida espiritual, y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente”, agregó.

Esta noticia se dio a conocer a inicio de esta semana, solo días después de que el ícono de la actuación, el alemán Bruce Willis, hiciera lo propio debido a problemas de salud.

Pero parece que Jim no estará alejado del todo del mundo del espectáculo, ya que este miércoles se le vio participar en el video musical del tema Out of Time, del canadiense The Weeknd, en el que aparece como un científico.