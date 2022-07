Sofía Vergara: 50 años de brillo, carisma y mucha acción

Otra de las anécdotas que tiene Hernando relacionada a su sobrina, data de los años 90, Sofía había sido presentadora del Festival de Viña del Mar, y estaba en Bogotá. Su tío se estaba quedando con ella.

En un punto dado suena el teléfono del apartamento y contestó Hernando. “Cuando dije aló, me respondieron que era Luis Miguel, pero yo tenía un conocido en Santa Marta que se llamaba así y le decíamos ‘yo lo compro’ porque decía que era millonario”.

Las confusiones están a la orden del día, y Hernando Vergara jamás se imaginó que con quien estaba hablando era Luis Miguel, el cantante. “Cuando me dice que se llama Luis Miguel yo pregunté si era ‘yo lo compro’ (risas), a lo que él me dice que no llamaba para ofrecer negocios, sino para hablar con Sofía”.

Al final, después del malentendido por la similitud de los nombres “le dije que la llamara a la casa de la mamá, por si estaba allá. Pero ahí quedó todo”.