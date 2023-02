Entre lágrimas, Silvestre Dangond se despidió de Niko Arredondo

En el funeral, los familiares y amigos de Arredondo se dieron cita alrededor de un conmovedor momento, en el que se reunieron para rendir homenaje a su vida y su legado. Silvestre Dangond, que era muy cercano a Niko, estaba entre los asistentes y no pudo contener su dolor durante la ceremonia.

“Podría hablarles de mi hermano todo el día. No me cansaría jamás. Podría quedarme aquí horas y horas y horas, porque son tantas historias. Son tantas vivencias que compartimos juntos que el tiempo no alcanzaría”, manifestó un Silvestre visiblemente afectado ante la partida de su amigo.

El llanto de Dangond demostró el amor y el afecto que sentía por su amigo, con quien sostuvo una relación cuyo inicio se remonta a varios años atrás. Con el tiempo, ambos vivieron momentos especiales unidos por la música, en instantes que ahora perdurarán en la memoria del urumitero.