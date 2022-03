Show de coronación será una evocación ancestral

Los reyes del Carnaval 2022, Valeria Charris Salcedo y Kevin Torres Valdes, vivirán este viernes su noche soñada. El estadio Romelio Martínez será el epicentro del show de coronación ‘Monarquía: la tradición y el renacer del Carnaval’, donde más de 400 artistas dirigidos por Mónica Lindo y Juliette de Alba le dan vida al evento.

Las puertas del escenario estarán abiertas desde las cinco de la tarde y el espectáculo iniciará a las ocho de la noche con transmisión por Telecaribe. La cuota musical correrá por cuenta del múltiple ganador de premios Grammy Carlos Vives, Checo Acosta y Mr. Black.

En la puesta en escena los soberanos personificarán personajes indígenas, españoles y africanos para recordar la importancia de la hermandad, la inclusión, la resiliencia y las nuevas oportunidades.

En diálogo con EL HERALDO, la reconocida coreógrafa Mónica Lindo reveló algunos detalles de la propuesta. “El show es el resultado de una fusión y complemento entre lo que originalmente sería el gran Bando de la reina Valeria y algunos sueños que ella tenía para su coronación. A todos ellos se le encontró una coherencia narrativa y pudo consolidarse una puesta en escena que es codirigida por Juliette de Alba (…) Será una propuesta muy nutrida que dura una hora y 10 minutos”.

Lindo, que tiene gran experiencia en este tipo de montajes, resaltó que el inicio será con una evocación de nuestros ancestros, especialmente de aquellas monarcas que fueron líderes en sus comunidades étnicas, y concluye con la exaltación de la monarquía del Carnaval, quienes traen esperanza a la fiesta.

“Se quiere resaltar la inclusión, por eso en el show habrá personas en sillas de rueda (Selección Atlántico de Baloncesto en Sillas de Rueda), entre otras figuras que denotan que para participar del Carnaval no hay límites, no hay estatus social, no hay figura corporal, ni ninguna condición que impida disfrutar de la fiesta”, detalló la también investigadora cultural y escritora.

A su turno Juliette de Alba manifestó que se verán a unos reyes con un mensaje esperanzador. “Ya inmersos en la parte mitológica, los personajes de la obra resaltan que igual a la humanidad han sufrido una pandemia, la reina utiliza la magia de su baile, su espíritu bondadoso y la influencia de los carnavales del mundo para lograr que todos tengan un espacio en su fiesta: el Carnaval de Barranquilla”.