Shakira y Piqué, aún sin acuerdo sobre la custodia de sus hijos

Y pese a que no consiguieron firmar el acuerdo sobre la custodia, aún no se explora la posibilidad de llegar a un juzgado. Para la expareja sigue siendo prioritario para ambas partes que el futuro de sus hijos no lo decida un juez.

Fuentes cercanas a Las Mamarrazzis aseguraron que “Esto no implica que se vaya a ir a juicio, no todo está perdido”. Las negociaciones están previstas para que continúen la siguiente semana.

A pesar de lo complicado de la situación, Gerard Piqué sigue viviendo al máximo su relación con Clara Chía.