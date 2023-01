Shakira se fue de fiesta para celebrar el éxito de su canción con Bizarrap

“¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?”, con ese mensaje Shakira apareció de fiesta y celebrando el éxito que ha tenido su canción con Bizarrap.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la barranquillera aparece sonriendo y junto con varias amigas cercanas a ella: "Biza, un besito Biza", dice la cantante.

Más temprano había celebrado que su canción siga de número 1 en el mundo por tercer día consecutivo. "No puedo creerlo, ¿Tres días consecutivos de número uno?, es increíble, gracias por todo el apoyo que me dan", expresó.

Wow! Can’t believe this! Number one for three days!!? Thanks so much for the support 3 días consecutivos número 1? Es increíble! Gracias a todos por el apoyo que me dan! https://t.co/H9b4u0DHPX