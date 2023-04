“Orgullosa de ser latinoamericana”: Shakira tras frase de Piqué

"Mi ex pareja es latinoamericana y no sabes lo que llego a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. Miles de barbaridades y no me importa nada porque no los conozco".

Además, habló de las recientes canciones de Shakira en las que la artista le ha lanzado mensajes a él y a su actual pareja, Clara Chía. El español rechazó los beef (indirectas) que ha recibido.