Shakira obtiene dos galardones en los Latin Billboard 2023

Shakira y Bizarrap unieron fuerzas para “Vol. 53”, una tiradera en la que 'Shak' critica a su ex, el astro español del fútbol Gerard Piqué, con frases ingeniosas sobre cómo una loba de primer nivel no debería conformarse con ningún tipo como él, sobre un electrizante fondo de pop electrónico. La pista alcanzó el puesto No. 9 en el Billboard Hot 100 y aterrizó en el No. 2 tanto en el Billboard Global 200 como en el Billboard Global Excl. U.S. Lideró la lista Hot Latin Songs, dándole a Shakira su 12° No. 1 en el chart.