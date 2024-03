Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad: Shakira

Tras una pausa de casi siete años en su carrera musical, Shakira compartió la difícil transición de dedicarse a la vida familiar a volver al mundo de la música. Revela cómo su matrimonio la llevó a sentirse limitada en su expresión artística. Ahora, tras su separación, la artista se siente liberada para explorar su creatividad sin restricciones, redescubriendo su autonomía y su voz en el proceso.

"Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo por tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad".

El proceso de creación de su nuevo álbum se convirtió en una forma de sanar y reconstruirse para la cantautora, quien encontró consuelo y fuerza en la música.

A través de la composición, pudo dar forma a sus emociones y transformar el dolor en una poderosa fuente de inspiración y renacimiento.

"Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única manera que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis".