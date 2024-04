Shakira anuncia en Coachella su nueva gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira acaparó todos los focos de la actuación del productor argentino Bizarrap en el Festival de Coachella al anunciar su próxima gira titulada 'Las mujeres ya no lloran'.



"Tengo algo que compartir... ¡Biza, me voy de tour finalmente! Empezaré aquí, en noviembre en esta ciudad, ¡No puedo esperar!", dijo la cantante colombiana de 47 años después de interpretar 'La fuerte', su última colaboración con el argentino, que forma parte de su disco 'Las mujeres ya no lloran', publicado el 22 de marzo.



Shakira y Bizarrap también tocaron su popular tema 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', que causó una gran polémica en su estreno en 2023, por las declaraciones que hacia en la canción sobre su separación con el exfutbolista español Gerard Piqué.



El tema fue la canción de música latina más buscada en Google de 2023 y la tercera más buscada del mundo. Ambos la presentaron en el show de Jimmy Fallon y recientemente fue una de las canciones que la colombiana interpretó en el concierto gratuito que dio en el Times Square de Nueva York.



Antes de que se anunciara el cartel oficial de Coachella 2024, se rumoraba que Shakira sería una de las cabezas del evento que comenzó su primera ronda de conciertos este fin de semana y que tendrá otra vuelta más del 19 al 21 de abril, sin embargo, la colombiana no quedo confirmada.



En su hora de actuación, el productor también interpretó canciones populares de su repertorio como 'Mamichula', de Nicki Nicole y Trueno, su colaboración con Nathy Peluso, Peso Pluma o Residente.



Bizarrap ha logrado hacerse de un nombre en la industria gracias a su distintivo sonido electrónico y la fusión que logra con los estilos de cada uno de los artistas con los que colabora.