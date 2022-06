Shakira, acosada en su casa en Barcelona

Desde el anuncio de la separación entre la cantante barranquillera Shakira, y el futbolista catalán Gerard Piqué, ninguno de los dos ha dejado de ser noticia.

Entre dimes y diretes de ambos entornos, la ida a su departamento de soltero del central del Barcelona, y las fotos en fiesta de Piqué en Estocolmo con quien sería la tercera en discordia. Ahora, la colombiana encontró unos grafitis cerca de su casa en la ciudad condal.

Según ha trascendido por informaciones de la prensa en España, el autor material es un joven ruso, aunque no se conoce su identidad. Las frases en color verde escritas en inglés dicen “te quiero mujer bonita”, “vengo por ti, mi amor” o “estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte”.

not people proposing shakira with graffitis outside her house. it's getting a bit crazy. pic.twitter.com/mqpJE9JpjB