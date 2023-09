‘Sex Education’ llega a su clímax

Y es que la historia de Laurie Nunn fue un antes y después en este tipo de comedias en la plataforma. Y precisamente la principal guionista y productora ejecutiva habló sobre el final de la serie y el éxito que ha tenido.

“Nunca imaginé la respuesta que tendría esta serie. La he tenido cerca mucho tiempo, desde que escribí el piloto algunos años antes de que terminara en Netflix. La rechazaron tantas veces que de verdad pensé que estaba destinada a morir. Así que cuando Netflix finalmente se interesó y luego nos dieron luz verde fue algo muy sorprendente, aunque en mi mente pensé: ‘Nadie va a ver esta serie sobre un chico adolescente que da consejos en un baño, eso es demasiado raro’”, dijo Nunn.

Finalmente, la creadora de la serie explicó que busca que su trabajo se sienta como un cálido abrazo, pues buscaba hacer algo que le hubiese gustado ver cuando era adolescente.

“Creo que mi adolescencia fue bastante difícil: me intimidaron mucho en la escuela, fue un periodo escolar muy complicado para mí. No me sentía cómoda ni segura delante de los demás”.