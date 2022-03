“No hablo de Indira, que ella hable por sí misma”: Rodrigo García Barcha

Rodrigo García Barcha llegó este jueves a Barranquilla para asistir por primera vez al Carnaval Internacional de las Artes. El cineasta, productor y guionista colombiano arribó a la Cinemateca del Caribe para compartir con el público amante de las artes y cine su nueva película titulada 'Lo últimos días en el desierto'.

Previo al ingreso ingreso al recinto compartió unos minutos con la prensa para hablar de la ceremonia solemne que tendrán este viernes en Cartagena en el Claustro de la Merced, lugar en que depositarán en una ceremonia las cenizas de su madre, Mercedes Barcha, y que se unirán para siempre junto a su gran amor, el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.

"Es un acto privado, no pequeño, ellos tenían un mundo muy grandes amigos, vienen amigos de México, de Bogotá, de Estados Unidos, nada... Decir algunas palabras, despedirnos de la 'Gaba' por ahora y colocar las cenizas junto a las de 'Gabo', dijo en diálogo con la prensa.

Este Carnaval Internacional de las Artes es bastante especial para García Barcha porque estará en La Cueva, un lugar muy icónico para su padre, Gabriel García Márquez. Allí 'Gabo' muchas veces se inspiró para crear sus majestuosas obras literarias.

"Nunca he estado en La Cueva. No vengo a Barranquilla hace mucho tiempo y cuando vine de niño no fui a la Cueva y me da mucha curiosidad".

EL HERALDO le preguntó por la noticia que causó gran asombro a inicios de año, la revelación de que su padre tuvo una hija, la cineasta mexicana Indira Cato. “No hablo de Indira, que ella hable por sí misma".

Sobre el proyecto que está trabajando con Netflix, en el que pronto se emitirá por la plataforma de streaming, de la joya de literatura, 'Cien Años de Soledad' afirmó "que es un proyecto ambicioso, porque es inevitable que alguien lo quiere intentar, les pusimos ciertas condiciones buenas, que tuviera lo que tuviera que durar, que se filmara en Colombia. Un guionista puertorriqueño-americano que ha sido el encargado"