¡Se abren los acordeones para festivalear!

Este martes inicia la fiesta de acordeones más grande del planeta en Valledupar. Los encargados de abrir el fuelle de este instrumento de viento serán los más pequeños, para de esta manera poner a propios y foráneos en ‘Modo festivalero’.

El primer día de competencias tendrá como escenario el centro recreacional La Pedregosa, ubicado en el norte de la capital cesarense, allí se darán cita desde las ocho de la mañana 29 acordeoneros infantiles, 9 acordeoneras menores y 30 digitadores juveniles, quienes en aires de Paseo y Merengue rendirán honores al gran homenajeado de este año, el fallecido juglar Luis Enrique Martínez, El Pollo Vallenato, al cumplirse un siglo de su natalicio.

Al respecto Rodolfo Molina Araújo, Presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, anotó.

“Este año nuevamente se registra un excelente grupo de concursantes provenientes de diferentes puntos de la geografía nacional y del exterior, con la finalidad de continuar exaltando la auténtica música vallenata”.

Uno de los participantes en la categoría Infantil es el barranquillero Sebastián Parejo Bohórquez, de 9 años, quien desde muy temprana edad mostró interés por la música vallenata, por lo que sus padres le regalaron de Navidad su primer acordeón a los 3 años, instrumento que se convirtió en su gran pasión, dedicándole a diario tiempo para estudiar de la mano de sus profesor de acordeón Tanner Arroyo.

“Quiero dejar en alto a mi ciudad, llevarme la corona y representar a todos los niños que quieren aprender a tocar acordeón (…) Este año me he preparado con mucho más tiempo, así que me siento más seguro de mi participación”, dijo el menor que ha compartido tarima con Silvestre Dangond, Beto Zabaleta, Elder Dayán, Peter Manjarrés, Diego Daza y el Mono Zabaleta, y cuyos videos se han hecho virales, al punto de ser llamado por los usuarios de las redes sociales como ‘El niño prodigo del acordeón’.

Sebastián se presentó por primera vez en el Festival Vallenato el año pasado, logrando pasar a segunda ronda, ahora con mayor experiencia espera salir vencedor, así como lo ha hecho en el Festival Nacional del Son, celebrado en El Difícil, Magdalena. Además, viene de participar en el Festival ‘Pedazo de Acordeón’ en El Paso, Cesar, donde obtuvo la segunda plaza.