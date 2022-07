Con el taller ‘Narrativa periodística: técnicas para contar una historia’, el periodista barranquillero Juan Alejandro Tapia abre su ciclo de capacitación denominado ‘Juego de Palabras’, una iniciativa que busca mejorar el nivel del periodismo costeño y transmitir pasión por la escritura.

Veinticinco años en los más importantes medios locales y nacionales llevaron a Tapia a crear este ciclo de tres talleres que comenzará el viernes 15 de julio con cupo limitado para quince personas. Está dirigido a periodistas, estudiantes de comunicación social y humanidades, pero también a todos los apasionados por escribir.

“Contar historias está unido al aprendizaje del lenguaje oral por un cordón umbilical. Todos sabemos hacerlo sin preguntarnos cómo, cuándo ni por qué. Con la escritura, en cambio, es a otro precio. No nacemos con un lápiz, un ordenador o un teléfono móvil (por mucho que hoy lo parezca) en la mano. Escribir no es un don natural entonces, sino el resultado de años de esfuerzo. Saber contar una historia es tan importante como la historia misma”, dice Tapia, quien dio sus primeros pasos en la crónica roja.

“Para los periodistas, escribir es la base de su trabajo. Las plataformas tecnológicas, con los miles de portales que surgen a diario, no le han puesto la lápida, por el contrario, hoy se escribe más que nunca en la historia de la humanidad. Y, por primera vez, la palabra hablada ha cedido terreno en nuestra actividad cotidiana más frecuente: comunicarnos. No me llames, escríbeme, ¿les suena esta frase?”, expresa el periodista.

El taller base ‘Narrativa periodista: técnicas para contar una historia’ es el primero del ciclo que también integran ‘Periodismo Drácula’, un homenaje a sus comienzos en el cubrimiento de hechos judiciales, y ‘La forma del agua’, dedicado a la edición de textos.

El valor del taller base es 150 mil pesos y para mayor información puede verse la página juegodepalabras.co o comunicarse en el 3205094642. Son cuatro horas de aprendizaje intensivo (de 8 de la mañana a 12 del día) en las que las definiciones de manual pasan a segundo plano para enfocar la enseñanza en técnicas puestas a prueba en dos décadas y media de experiencia.

Tapia fue periodista judicial en El Heraldo por diez años (1997-2007), luego de lo cual se convirtió en editor general del diario Q’hubo (2007-2010), editor general de ADN, diario gratuito de la Casa Editorial El Tiempo (2010-2017), jefe de Información de El Heraldo (2017-2018) y director de Blu Radio en Barranquilla (2019-2021).

"El viejo arte de contar historias, heredado de las tribus nómadas que se reunían frente al fuego, tiene ahora a internet como fogata. Pero al igual que en la Antigüedad, solo las mejores narraciones perdurarán, con la diferencia de que el olvido en la red no tarda años en llegar, sino apenas un puñado de segundos", comenta Tapia.