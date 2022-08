Sábados Felices celebra 50 años de carcajadas en la televisión

El humorista barranquillero Joselo de Colombia tiene once años de hacer parte del elenco.

“Estoy agradecido con Dios por brindarme la oportunidad de hacer ese sueño realidad. Un señor una vez me dijo: “Estas en el Senado del humor colombiano”, refiriéndose al elenco de Sábados Felices”

El barranquillero ha realizado un trabajo constante que lo ha mantenido en dicho elenco. Su creatividad, y esencia Caribe han sido fundamentales a la hora de subir al escenario.

Joselo agregó: “Llevo once años libreteando, aunque nunca me he considerado libretista, pero ha sido un trabajo constante el escribir mis rutinas de humor”.