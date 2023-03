“La primera vez que me escuché en radio fue por una emisora barranquillera”

R.

Pues mira. Sobre los momentos humildes, te digo que la humildad es el orgullo en reposo. Es decir, a mí me enseñaron desde muy niño mantener los pies sobre la tierra, por eso nunca he he sufrido de la necesidad del imperativo ese vivir en la fama, o sea la fama no es un sitio donde se vive.

A mí me parece que, en cuanto a lo que siempre me sentiré completamente jodido, hay dos cosas claras: la primera es la participación política en Panamá, por no entender que no iba a pasar lo que yo esperaba que ocurriese. No entendí, por ejemplo, la necesidad que existía en un momento de que yo me convirtiera en la figura, en el hombre fuerte del partido. Yo siempre quise ser un vehículo para obtener oportunidad para todos. Yo no creo que los países se resuelven con fideles Castro ni con ni con Chávez o Bonaparte o Hitler. No creo en dictadores. Sin embargo, me di cuenta de que en países que no tienen madurez política o un sentido de responsabilidad cívica, la figura del líder y el líder enérgico es vital. Eso quiere decir que tú tienes que asumir el control de la cosa, no delegar.

El otro error fue no haberme hecho la prueba de paternidad. Afortunadamente hoy tengo una buena relación con Joshep, pero no dejo de pensar en los momentos que no vivimos por no haberlo reconocido. Ahora él mismo me dice ‘tranquilo, papá, solo miremos adelante’.