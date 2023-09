‘Shakira no ha autorizado uso de El Jefe para promocionar la reforma’

Durante su discurso el mandatario habló sobre la reforma laboral y nuevamente hizo referencia a las palabras expresadas por la cantante barranquillera Shakira en su canción ‘El Jefe’, en la cual hace una crítica a las condiciones y explotación laboral a la que son sometidas muchas personas en la actualidad.

“Como dice Shakira en su última canción, que yo la he publicado porque dio en el clavo, lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso, que la señora de los tintos no sufra porque debe subirse a un Transmilenio dos horas hasta su casa después de una jornada laboral de 10 horas. Así no puede ser el trabajo en Colombia, debe ser digno”, manifestó Petro.