Rick and Morty celebra su aniversario 10 con un tráiler de su versión anime

"Como director, me gustaría aseguraros que yo también soy un gran fan de "Rick and Morty" (...) Creo que hay muchos seguidores ahí y me siento realmente agradecido por haber sido elegido para crear una nueva historia de este universo", dijo el guionista y director de la nueva serie, Takashi Sano, en un vídeo pregrabado.

La sala Indigo Ballroom, ubicada en el hotel Hilton Bayfront que también acoge actividades de esta popular convención, estalló en aplausos por parte de unos fans de la franquicia que llevaban desde el año pasado con la única noticia de que esta serie tendría diez capítulos.

Además, Sano también se refirió a la inmensa "presión" de crear una nueva serie de Rick y Morty, al tiempo que explicaba que su objetivo era "comprimir las partes favoritas" de la original para captar la esencia y darle un "toque japonés único" en su apariencia visual y en su apartado sonoro.

Eso sí, aún no ha trascendido en qué momento de este año verá la luz esta nueva versión del que ya es todo clásico de la comedia de ciencia ficción para adultos y que estrenó su primer episodio hace una década.