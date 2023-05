“Esta corona va dedicada al maestro Jorge Oñate”

“Le agradezco mucho a mi familia por darme aliento, porque los seres humanos pásanos por momentos difíciles, yo incluso dije que no volvía a concursar, pero ellos me animaron. Agradezco naturalmente también a todos los que me aplaudieron en todas las rondas del concurso y a mis compañeros El Ñeko y El Manón por su entrega. Soy la persona más feliz de este mundo, tengo una sonrisa que no se me va a borrar por mucho tiempo”, dijo Matta.

El joven samario contó que esta vez la serenidad fue la clave para lograr el título. “Esta ha sido una de las finales más duras, el nivel estuvo muy bravo, animó a mis colegas a que no desfallezcan, yo muchas veces dudé en venir, me desanimé incluso porque llegar a una final no es fácil y perderla es aún más duro, pero siento que Dios me estaba preparando para este momento. Estuve en el grupo de la muerte en la semifinal, pero eso me motivó mucho a sacar lo mejor de mi talento para lograr este triunfo”.