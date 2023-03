Restaurantes ‘Pet friendly’ para disfrutar en familia

La familia se creció y los planes son para disfrutarlos juntos. Considerados como parte fundamental para el apoyo emocional de muchas personas, las mascotas han ido ganando espacios no solo dentro de los corazones de sus cuidadores, sino también en la ciudad.

Parques, zonas de juegos, centros comerciales, algunas empresas y restaurantes son de los sitios que cada vez más admiten compartir con los animalitos en sus instalaciones.

Incluso, el año anterior, el Congreso de la República adoptó este concepto y permitió que los Senadores y Representantes a la Cámara ingresaran al Capitolio Nacional en compañía de sus mascotas.

Acompañado a esto, el concepto de ‘Pet friendly’ se hace común, tanto así que algunos se extrañan cuando no se integra en un espacio social.

Esta línea comenzó en Estados Unidos bajo el lema How to travel with pets (Cómo viajar con mascotas). La ciudad de San Francisco se convirtió en un territorio modelo y empezó a dar respuesta a estas necesidades.

Según el Ranking Mundial Pet Friendly, el cual tiene en cuenta a los países a favor de los animales y con espacios diseñados para mascotas, Colombia ocupa el noveno lugar en América.

Google fue de las primeras empresas en comprobar que las mascotas le permiten a las personas sentirse más tranquilos mientras desarrollan sus tareas y que los empleados se vuelven un 20 % más productivos.

Nancy Cabrera, pionera en Colombia en adoptar el concepto Pet Friendly, dijo que: “Decidí adoptar este modelo no solo a nivel de terrazas, sino también en el interior de mi restaurante, porque sé que hay muchas personas que quieren compartir con sus mascotas”.

Sin embargo, se deben tener en cuenta una serie de normas para hacer amigable este proceso. Entre ellas se encuentran que las mascotas no deben ser agresivas, de lo contrario es necesario que porten elementos de seguridad.

Si por alguna razón la mascota agrede físicamente a alguna persona, es responsabilidad de los cuidadores.

En la actualidad, las responsabilidades comprometen gran parte del tiempo, por ello, aspectos como el trabajo y estar fuera del hogar, suelen desconectar el espacio que se comparte con estos compañeros.

Por ello, cuando llega el fin de semana y se quiere dedicarle tiempo a los animalitos suele ser complicado elegir a qué lugar ir.

Por ello, y con el propósito de brindar opciones de espacios para comer que admitan mascotas, EL HERALDO presenta algunas opciones que van desde cafés, restaurantes y bares amigables para compartir cualquier momento del día.