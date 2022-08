Museo del Carnaval se engalana con vestido de coronación de Valeria Charris

"Para mi es un momento de felicidad. No tengo palabras para describir lo que sentí al entrar a la sala y ver el vestido. Tuve la sugerencia de una ex reina del Carnaval que me habló sobre el proyecto de la ciudad y en mi casa empezamos la elaboración. La pude plasmar tal como vi por primer momento el paisaje".

Un ecoparque que abraza todo el ecosistema de la ciudad y que será el pilar para que Barranquilla se proyecte como la primera ciudad biodiversa del país se está asomando para estar a disposición de la contemplación del disfrute de propios y visitantes.

"La ciénaga es un gestor de vida. Es el punto donde crecen muchas de las especies que van al río y luego al mar y me emociona como se vuelve arte ese punto de la ciudad que será clave para la sostenibilidad a la que le estamos apostando", indicó Katia Navarro, gerente de Barranquilla Siembra.