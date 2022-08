Regresa el Festival Internacional de Cuenteros ‘El Caribe Cuenta’

Diana Flores, bailarina y cuentera barranquillera hace parte del elenco de este año. Afirmó que el Festival le ha abierto puertas.

“Gané el concurso de Nuevos Narradores en el 2020 y aunque muchas personas afirmen que la virtualidad le afectó, a mí me ayudó, desde que gané se me abrieron muchas puertas y pude contar en otros festivales del país de Latinoamérica gracias a la virtualidad”.

Otro narrador que estuvo presente fue Fernando Cárdenas, cuentero barrranquillero que cumple el mismo tiempo del festival contando historias.

“Con El Caribe Cuenta me di cuenta de lo que yo quería para mi vida. Me enamoré de las artes escénicas y eso me impulsó para probar nuevos cuentos y espectáculos que sin duda me ayudaron a crecer como narrador y persona”.