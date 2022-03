Shakira celebró la victoria del Barcelona elogiando a Piqué

Al español Gerard Piqué se le vio muy emocionado luego de la victoria del Barcelona por 4-0 ante el Real Madrid en el cásico español. No es para menos. El defensor central recibió felicitaciones en redes sociales, pero sin duda la más importante fue la de su esposa, Shakira, quien luego del partido elogió a su pareja por su gran actuación.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial ¡He dicho!”, trinó la barranquillera en su cuenta oficial de Twitter, acompañando la publicación con una foto donde sale levantando la mano con cuatro dedos, en referencia a los cuatro goles que hizo el ‘Barca’.