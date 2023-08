Reabren caso contra Michael Jackson por abuso sexual

Según un comunicado emitido por las autoridades, las demandas de Wade Robson y James Safechuck, las cuales fueron presentadas en 2013 y 2014 respectivamente, no debieron ser desestimadas y tienen derecho a un juicio.

“Una corporación que facilita el abuso sexual de niños por parte de uno de los empleadores no puede ser excusado de un deber afirmativo para proteger a esos menores por el puro hecho de que esta es propiedad del perpetrador de los abusos. Sería perverso que no existiera obligación cuando la corporación acusada tiene solamente un accionista”, reza la opinión de los jueces.

La decisión significa que por segunda vez el caso se reabre. En 2017, ambas demandas fueron anuladas porque el juez Mark Young determinó que los delitos habían prescrito. No obstante, en 2019, California aprobó una ley que amplía el periodo de prescripción de los delitos vinculados a agresiones sexuales de 26 a 40 años.

En 2021, el caso se abrió y el mismo juez consideró que las empresas MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc. no tenían responsabilidad de proteger a Wade Robson y James Safechuck de Michael Jackson.

“La evidencia muestra que los acusados (el emporio corporativo del músico: MMJ Productions y MJJ Ventures) no tenían capacidad legal alguna de controlar a Jackson, quien tenía la total propiedad y único control de las empresas”, dijo el juez Young.