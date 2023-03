Raphy Pina defiende a Natti Natasha de las críticas por video en Torre Eiffel

Además, agregó “Recuerden, ¿para qué sufrir? Al contrario, no olviden que las mujeres facturan y mucho”.

Asimismo, los seguidores de la pareja reaccionaron al gesto de Raphy Pina con su prometida. “¿Por qué la gente no entienden que ella tiene una carrera y tiene que seguir trabajando en ella? Eso no tiene nada que ver con su relación personal”, “¿Cuál es el problema si modela en bikini? Si no está haciendo nada malo”, “Para la gente como quiera es malo… lo importante es que ustedes saben el respeto y el amor que se tienen”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.