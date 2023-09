“Quiero que las reinas populares sean mis princesas reales”: Melissa Cure

Horas antes de llegar a su vivienda, la joven de 25 años hizo su primer recorrido en la ciudad como Reina del Carnaval, un trayecto con mucho goce que ni el sol pudo opacar.

“A mí se me olvidó el sol por completo, yo no sabía si era... yo no me di cuenta de nada, simplemente verle la sonrisa a la gente, verle de pronto la cara de alegría, ver esos sueños, me llenó de gratitud, me llenó de felicidad, de orgullo, de honor, de poder ser esa representante y esa que le brinda alegría a muchos barranquilleros”.

Los padres son un pilar fundamental para la materialización de estos sueños y Melissa, contó con el apoyo de los suyos, quienes celebraron con orgullo esta designación.

“Ella estaba bailando, yo estaba haciendo unas diligencias y de pronto siento que mi teléfono me timbra, me timbra y abro y es Melisa Cure, nueva reina del carnaval. La felicidad fue inmensa. Esperamos dar lo máximo de parte de nuestra familia” dijo su madre, Jacqueline Villa a EL HERALDO.