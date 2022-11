¿Quién es Sofía Osío Luna, la nueva señorita Colombia 2022?

Su profesión como modelo le ha permitido desenvolverse sin timidez y marcó una diferencia durante su pasarela en el CNB.

“Mis ideales, mi compromiso, mi disciplina, el ser una persona muy bondadosa y sensible. Me considero una mujer capaz de enfrentarse a cualquier reto y cuando me propongo un objetivo soy muy constante y no descanso hasta conseguirlo”, destacó como sus importantes cualidades en su momento para EL HERALDO.

Sofía Osío disputó el título de reina con la señorita Antioquia, Valentina Mora Trujillo, quien finalmente quedó de virreina.

En ese orden, la tercera princesa fue la señorita Tolima, la segunda princesa fue la señorita Valle y la primera princesa, la señorita Norte de Santander.