Quentin Tarantino prepara lo que sería su última película, ‘The Movie Critic’

Las nueve películas que forman parte de su conteo son: "Reservoir Dogs" (1992), "Pulp Fiction" (1995), "Jackie Brown" (1997), tres filmes de "Kill Bill" (2003), "Death Proof" (2007), "Unglorious Basterds" (2009), "Django Unchained" (2012), "The Hateful Eight" (2015) y "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

Tarantino, que este año cumplirá 60 años en marzo, también ha dejado claro que la saga de "Kill Bill" cuenta únicamente como una película, y ha dejado fuera del conteo trabajos de dirección como "My Best Friend's Birthday".

Su última película "Once Upon a Time in Hollywood" obtuvo diez nominaciones a los premios Óscar, de los cuales solo ganó dos en la categoría a mejor actor principal y mejor diseño de producción.

En 2022 el director también reveló que tenía planes para regresar a la televisión y recientemente publicó su libro "Cinema Speculation".