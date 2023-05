La desconocida y ahora revelada profesión de la presentadora Mary Méndez

Hoy en el programa de chismes La Red, la también modelo no solamente reconoció que el nombre con el que la reconocen a nivel nacional no es su identidad de pila, así como del mismo modo explicó que no fue la pasión por la comunicación social lo que la llevó a estudiar en una universidad, sino otra carrera que nunca llegó a ejercer.

Esa carrera fue la de Diseño de interiores, la cual estudió en la Universidad Autónoma del Caribe, de acuerdo con lo que confesó la samaria en una entrevista con El Tiempo.