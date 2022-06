Qué lindo es enseñarle al mundo la magia del Caribe colombiano: Karol Sevilla

En diálogo con EL HERALDO, Karol Sevilla y Pipe Bueno hablaron sobre sus experiencias en el proyecto.“Estamos muy emocionados, hay mucha expectativa.

Este proyecto lo grabamos hace un año y la emoción ya estaba, y queríamos que la gente pudiera conocer la historia y los personajes que hemos construido con mucho amor”, dijo la mexicana que interpreta a Lupe, hija de la estrella musical en la serie (Christian Tappan).

Además, resaltó características innovadoras de Disney para esta producción en la que convergen el romance, la intriga y el misterio.

“Es un honor porque es la primera vez que Disney se va a arriesgar a hacer una serie totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, el color rosa”.

Pipe Bueno manifestó haber hecho su debut en este proyecto y la combinación de sensaciones que crea con la música.

“Es un honor hacer parte de este proyecto tan espectacular que me abre las puertas al debut actoral. Este realmente es el primer proyecto en el que yo actué en orden cronológico. Me preparó para lo que hice después a nivel nacional. En la actualidad actuar y cantar se volvió un cóctel peligrosísimo. Me fascinan ambas cosas, queda abierta la puerta para la actuación”. indicó el colombiano que le da vida a Noah en la historia, un joven exasistente del padre de Lupe.