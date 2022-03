Puente festivo cargado de pura tradición

El domingo el turno será para la Fiesta de Comparsas de Tradición y Fantasía. El parque Sagrado Corazón se llenará de coreografías, coordinación, danzas y expresiones artísticas.

Desde las tres de la tarde 75 grupos sacarán lo mejor de su talento para impactar a los asistentes; 27 de éstos son de Tradición Popular y 48 de Fantasía, quienes mostrarán de que están hechos: de folclor carnavalero y musicalidad.

Por su parte, la coreógrafa barranquillera Gloria Peña recibirá un reconocimiento por sus 60 años de vida artística.

“Este Carnaval pese a que no se hizo en sus fechas tradicionales, ha sido muy especial para mí porque he sido motivo de muchos homenajes por mis seis décadas dedicadas a la danza, algo que agradezco infinitamente porque Barranquilla no se ha olvidado de esta mujer que también ha estado vinculada a la fiesta y que dirigió inolvidables show de coronación como el de Silvana González, reina del Carnaval de Barranquilla en 1981, el primero en integrar todos los ritmos colombianos”.