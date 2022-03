Premios Oscar 2022: siga el minuto a minuto de la transmisión

7:48 p.m. - El Óscar a los mejores efectos visuales es para “Dune”

7:45 p.m.: El Óscar al Mejor Cortometraje Documental es para “The Queen of Basketball”

7:38p.m. - El Óscar a la mejor fotografía es para Greig Fraser por la película “Dune”.

7:20 p.m. - El premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto fue para Ariana De Bose por "West Side Story".

The Oscar for Actress in a Supporting Role goes to Ariana DeBose for her exceptional performance in 'West Side Story.' #Oscars @ArianaDeBose pic.twitter.com/ZydSL3LD3m