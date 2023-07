Shakira es la máxima ganadora de los Premios Juventud 2023

Además, resaltó la fortuna que siente de tener a una gran fanaticada, la cual le ha sido leal hasta en sus momentos más dolorosos.

"Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de tener un gran sello discográfico, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo, cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuando tuve dudas sobre mi misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí, me mostraron su lealtad".

La artista hizo énfasis en que este grupo de personas celebra con ella sus alegrías y la acompañan en todas sus luchas.