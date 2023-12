¿Por qué la música regional mexicana está arrasando en el mundo?

El imitador enamoró a los colombianos, pero también a los jurados Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, quienes desde su primera audición le dieron el sí al escucharlo cantar Tú.

El ganador se enfrentó a Yo me llamo Shakira, Yo me llamo Luis Miguel y Yo me llamo Miguel Bosé, quienes también demostraron todo su talento durante la última noche, cantando

letras de sus artistas favoritos, pero también clásicos navideños como Santa Claus llegó a la ciudad, Te Olvidé, el tamborilero y El hijo ausente.

Los cuatro finalistas revivieron sus mejores y más gratos momentos durante su estadía en la Escuela y sus presentaciones en el escenario que reúne los mejores imitadores de reconocidos artistas.