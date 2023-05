¿Por qué continúa pleito entre Christian Nodal y J Balvin?

Cabe resaltar que previo al lanzamiento de esta canción, Balvin había expresado que todo se trataba de un chiste sin mala intención. “No soy nadie pa’ juzgarlo, estaba pasando por un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención”.

Luego, Nodal expresó en un concierto que Girasoles no era un tema asociado a lo que ocurrió con el antioqueño. “La canción no es para Balvin, sino para toda la gente mierd* que no permite superar mi pasado y recuperarme como persona”.