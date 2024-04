“¿Trajiste coca?”: humorista colombiano recibió comentario polémico en México

El video de TikTok de un comediante colombiano, se ha vuelto viral en las redes sociales por el penoso comentario que recibió por parte de una persona que estaba en su presentación en México.

Lea también: Ojo al dato, La Revancha del Burger Máster ya está aquí

De interés: Ganó la lotería, lo derrochó en drogas y lujos, y ahora está en la ruina

Lea: “Queremos recuperar el teatro en Barranquilla”: Ismael Barrios

Samuel Vela posteó el momento cuando se subió a la tarima para presentar su stand up comedy cuando de la nada, un espectador le grito: “¿Trajiste coca?”. En eso, él le respondió: “Wow empezamos rápido ¿no? Mira, se te cayó un poquito de xenofobia ahí, mi rey”.

El joven humorista continuó con su rutina pero notablemente defendiendo su nacionalidad colombiana. “Yo sé que Colombia tiene una fama y de cafetera no es. Yo lo sé, a ustedes les dicen Colombia y Shakira es como la quinta cosa en la que piensan. El estigma de la coca en Colombia es tan grande que es el único país, el único país en el mundo que tiene una referencia negativa a nivel global. No importa en qué país o en qué idioma yo diga que soy de Colombia, algún imbécil como el de camiseta verde me va a decir: ‘Oh de Colombia’”, señaló.