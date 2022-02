Denuncian a hija de Marbelle por supuestamente agredir a una vecina

Ana María Campos, la denunciante, dijo en su cuenta de Twitter @SelloCampos: “No me siento a salvo por favor ayuda. Temo regresar a casa y que continúe la violencia hacia mi bebe de 1 año o esposo @FiscaliaCol”, trinó la mujer.

“Hay un video de lo sucedido, pero la administración del edificio no lo quiere compartir. Pondré el denuncio penal por agresión y lesiones personales. La policía tardó una hora en llegar y no la capturaron porque ya no estaba en flagrancia”, sostuvo la denunciante.