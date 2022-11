Shakira compró los derechos de novela ‘El Oasis’ y la silenció: Pedro Rendón

Con solo 17 años, Shakira protagonizó la producción junto a Pedro Rendón, quien tenía 19. La barranquillera interpretó a Luisa María Rico y el neivano a Salomón Perdigón.

Rendón comentó en entrevista con la revista 'Vea' que esta telenovela fue su primer gran proyecto actoral y que por eso lo recuerda con cariño.

“El Oasis fue mi primer personaje grande, un protagónico, me abre las puertas, me da a conocer, me pruebo yo mismo si sirvo para este reto actoral, para esta carrera, y obviamente nos fue muy bien porque había un equipo grande, de muchas personas trabajando en pro de que eso saliera así, un elenco muy potente que realmente nos respaldó porque los protagonistas éramos inexpertos”, dijo el actor.