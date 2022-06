Paul McCartney: 80 años del ex-Beatle que aún rocanrolea

Este personaje al que su mejor amigo, Ivan Vaughan, le presentó en 1957 a John Lennon, se conectó de inmediato con el cantautor, surgiendo así una de las asociaciones compositoras más célebres del siglo XX: la dupla Lennon-McCartney.

A cuatro manos escribieron unas 180 canciones y también los arreglos de clásicos como: Drive My Car, Help, Hey Jude, Blackbird, She’s a Woman, y un largo etcétera.

Para Paul Henriquez, especialista en Rock and roll a McCartney se le atribuyen gran parte de las canciones más famosas de los Beatles, tales como: Yesterday, Hey Jude, Let It Be, entre otras. “El amor por la música lo heredó de su padre James McCartney, un vendedor de algodón que tocaba el piano en una banda de Jazz en su tiempo libre. Se cree que la pérdida temprana de su madre Mary cuando él tenía solo 14 años, quedó plasmada en uno de los versos de la célebre canción Yesterday: “Why she had to go? I don’t know/she wouldn’t say” (¿Por qué ella se tuvo que marchar? No lo sé, no dijo nada)”.