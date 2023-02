Dúo barranquillero, seleccionado para festival internacional de música

Tras el lanzamiento de su primer álbum ‘Lo que no me mata’, la banda barranquillera de pop electrónico Paraísos fue invitada a participar del festival internacional de música que se realizará este año en South by Southwest, Austin (Texas).

Con más de 40 años, el festival reúne anualmente a los artistas más reconocidos del mundo para el disfrute de sus más de 200 mil asistentes. Artistas de talla mundial como Katy Perry, Lizzo, John Mayer, Amy Winehouse, entre otros, han sido descubiertos en los escenarios del festival.

Paraísos está conformado por Andrea Roa, vocalista y compositora, quien ha trabajado con Bomba Estéreo y Diamante Eléctrico, y José Castillo, productor, compositor y guitarrista nominado 6 veces al Grammy 2022.

El álbum debut de Paraísos ‘Lo que no me mata’ ha llamado la atención de medios internacionales como Remezcla (Nueva York) ‘Nuevos Favoritos’, Latin Alt Radio (Los Ángeles) ‘Lo Mejor de los Latinx’, Alternalido (Los Ángeles), ‘Música que es audaz, atrevida y diferente’, Rolling Stone en Español ‘Radiante Álbum’, entre otros.

“Nos sentimos muy privilegiados de llevar nuestra música influenciada por el Caribe colombiano y poder ser parte del cartel de un festival internacional tan relevante junto a artistas icónicos como New Order”, comparte Andre, mientras que Jose añade que “esto es una muestra más de que en Barranquilla hay talento global”.

El dúo Paraísos ha creado un universo sonoro en el que se mezclan el pop electrónico contemporáneo con elementos del dance global y afrocaribeño.

Jose, productor y compositor nominado 6 veces a los Grammy es conocido nacional e internacionalmente por su rol como productor, compositor y guitarrista de Bomba Estéreo, con quienes ha tocado en los festivales más importantes del mundo. En 2022 participó como productor y coproductor en 3 canciones del último álbum de Camila Cabello, tocó guitarras en conciertos de la gira mundial de Bad Bunny ‘Un verano sin ti’, asistió a la alfombra roja y la ceremonia de los Grammy en Las Vegas, entre otros.

En sus viajes ha descubierto que todavía hay mucho por explorar en esa difusa línea que separa - o que une - los sonidos del caribe y los sonidos globales con el pop y la música alternativa. La exploración y profundización de esta estética sumada a las melodías de Andre, que se mueven entre la línea que conecta sus sensibilidades melódicas pop y alternativas, junto con su búsqueda de texturas vocales electrónicas, definen el sonido de la agrupación.