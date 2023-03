Óscars 2023: estos fueron los ganadores de la gala

Mejor película: Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor dirección: Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor actriz: Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor actor: Brendan Fraser - The Whale ("La ballena")

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor edición: Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor guion original: Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor guion adaptado: Women Talking ("Ellas hablan")

Mejor película internacional: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente") - Alemania

Mejor fotografía: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

Mejor banda sonora: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

Mejor película de animación: Guillermo del Toro's Pinocchio ("Pinocho")

Mejor canción original: Naatu Naatu - RRR

Mejor diseño de producción: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

Mejor maquillaje y peluquería: The Whale ("La ballena")

Mejor vestuario: Black Panther: Wakanda Forever ("Pantera negra: Wakanda por siempre")

Mejores efectos visuales: Avatar: The Way of Water ("Avatar: el camino del agua")

Mejor sonido: Top Gun: Maverick

Mejor largometraje documental: Navalny

Mejor corto de ficción: An Irish Goodbye

Mejor corto documental: The Elephant Whisperers

Mejor corto animado: The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse ("El niño, el topo, el zorro y el caballo")