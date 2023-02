“Nunca hicimos un comportamiento impertinente”: denunciante de discriminación

La denunciante del caso sostuvo que durante el proceder de administradora, nuca se le vio empatía alguna.

“A la administradora no se le vio empatía para con nosotras, no le importó la situación y pareciera ser que solo quería mantener contento al resto de clientes. Al final le dije que no volveríamos más al restaurante”, confesó.

La joven le agradeció a la comunidad LGBTIQ+ de la ciudad y a los medios de comunicación por el respaldo que le han brindado.

“He sentido un apoyo muy grande de la comunidad, me he quedado sorprendida porque la comunidad mueve demasiado. Fue muy rápido, los activistas y medios de comunicación que me han escrito. Normalmente uno cree está solo por tener gustos diferentes, pero realmente hay toda una comunidad dispuesta a darte la mano”.

En cuanto a las acciones legales, la joven de 22 años confiesa que continuará con el proceso legal, instaurará una denuncia de reparación y le agradeció a Caribe Afirmativo por el respaldo”.

“Hemos decidido denunciar al restaurante por este acto. Caribe Afirmativo se contactó conmigo, me han estado apoyando desde el principio. No me han dejado sola en ningún momento, nos han dado acompañamiento a mi novia y a mí, les agradezco mucho”.

Para las 7:30 de la noche de este jueves, la comunidad LGBTIQ+ de la ciudad ha convocado a una 'Besatón' al frente de dicho local en rechazo a las situación mencionada anteriormente.