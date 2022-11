Lista de nombres prohibidos para recién nacidos en Latinoamérica

Es por eso que las registradurías civiles de algunos países en América Latina para evitar esta situación, han decidido tomar medidas para que los bebés no sean victimas de bullying y burlas.

En la lista de "nombres prohibidos", se pueden encontrar superhéroes de ficción, marcas reconocidas, personajes bíblicos y hasta dictadores del pasado siglo.

Si bien en Argentina no hay nombres prohibidos, de acuerdo con la ley, no están permitido nombres extravagantes, colocar los apellidos como si fueran nombres o llamar a dos hijos de la misma forma. Entre los que no se pueden usar están: Estadio Libertadores de América, Esteban Quito, La Bombonera, Lucifer, Nutella, Monumental, Robocop y Osama Bin Laden.