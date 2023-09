“No soy el Rey mudo, canto y bien afinado”: Miguel López

En enero de 2018, por motivo de su cumpleaños número 80, le concedió una entrevista al cronista vallenato Juan Rincón Vanegas, con quien se confesó, expresando la molestía que le causaba que lo llamaran El Rey mudo.

En esa ocasión interpretó el tema ‘Jardín de Fundación’, de Luis Enrique Martínez, a quien consideró su ídolo, y además de ejecutarla en el acordeón, también la cantó.

Cuando terminó de interpretar y cantar una estrofa de la canción manifestó: “Siempre se ha dicho que soy el Rey Vallenato mudo, pero yo cantó y bien afinado. Lo que pasó en aquella ocasión del quinto Festival Vallenato es que estaba el joven guacharaquero y cantante Jorge Oñate, quien me acompañó y no se podía desaprovechar esa ventaja. Y para corroborar lo anterior preguntó. ¿Con ese mampano para qué iba a dar a conocer mi voz? No hacía falta”.

Precisamente Jorge Oñate alcanzó su gran notoriedad al grabar con los Hermanos López, una serie de producciones musicales que marcaron la pauta y que todavía son referentes del folclor. “Oñate es de la familia y escribimos páginas grandes en el vallenato”.

Miguel López siguió hablando de cantantes y anotó que había enseñado a cantar a Diomedes Díaz. “A Diomedes le dábamos oportunidad de cantar en nuestra agrupación, así fuera una o dos canciones. También lo llevaba a las parrandas. Él era bueno para versear. Le tuve paciencia y le enseñé a cantar. Gracias a Dios el muchacho salió bueno, y vea hasta donde llegó. Talentoso si era”.