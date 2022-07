“No me la van a quitar”: Carlos Feria habló sobre visita del ICBF a su hija

El ICBF visitó el hogar de Carlos Feria y el influenciador dio detalles sobre esta, aclarando que su hija fue examinada por un psicólogo y que no le quitarían la custodia de su pequeña.

“Tuvimos la reunión con el ICBF, a mi hija la revisó el psicólogo y no tuvo ni un rastro de maltrato, no tuvo nada psicológico, como andan diciendo muchos por ahí. Mi hija está completamente bien, no me la van a quitar”, expresó Feria a través de historias de Instagram.