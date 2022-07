‘Natos unidos’, el grupo que le canta a la tierra

Chico Soto aseguró que la razón por la que decidieron bautizar este proyecto como ‘Natos unidos’ es porque “la palabra natos traduce nacidos con un talento, y unidos porque justamente eso es lo que queremos dentro del género, una unión”.

Por su parte, Kandy Maku declaró: “Nos tenemos que unir a través de lo que nos complementa, no de lo que nos divide. La humanidad se empezó a dividir desde cosas que no le pertenecen, la riqueza, la pobreza, la belleza, eso no nos corresponde”, dijo durante su visita a EL HERALDO el intérprete y sociólogo.