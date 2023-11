Murió Roger Kastel, creador del mítico poster de la película Tiburón

Después de mudarse a Milford, Roger se convirtió en miembro de la Sociedad de Artistas de Wellesley en Wellesley, MA.

Roger amaba verdaderamente el mundo del arte: las pinturas, los artistas, los museos de arte y las galerías. Desde el principio de su relación, Roger le informó a Grace: "¡El arte es mi vida!".

“En lugar de flores, su familia solicita donaciones a The Artists’ Fellowship, Inc., 47 Fifth Ave. Nueva York, NY 10003. Una de las organizaciones benéficas favoritas de Roger, The Artists’ Fellowship, Inc., es una organización caritativa que ayuda a artistas profesionales en momentos de emergencia, discapacidad o duelo”, informó su familia.