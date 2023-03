Murió la productora de cine y televisión Ana Piñeres

Tras conocerse la noticia, decenas de sus amigos y colegas lamentaron su partida.

La actriz Ana Lucía Domínguez, quien protagonizó la serie de Netflix ‘Pálpito’, producción en la que trabajó con Ana, publicó un video de momentos compartidos con la realizadora audiovisual.

“Ana (no Anita) mi amiga, mi productora, mi compañera de viajes, la más devota de El Rosario; gracias por tanto amor, por tantas enseñanzas y por todo lo que hiciste y dejaste sembrado en nuestro país. La industria siempre te recordará como una mujer llena de creatividad, honestidad y entrega. Te amaremos siempre. Ya en el cielo hay un angelito más”, compartió en la post.

Asimismo, Cristina Campuzano Otero destacó la labor de la Piñera y agradeció por abrirle camino en el mundo de la televisión.

“La vida de cada uno de nosotros no sería lo que es, si no fuera por toda la gente que cree en nosotros y que nos abre los caminos. Ana fue una de ellas para mí; una productora que vio y valoró mi trabajo y desde hace más de 15 años, y me abrió las puertas de CMO , y Junto a Clara María y todo su equipo, me permitieron ser parte de proyectos maravillosos como ESTO HUELE MAL, CORREO DE INOCENTES Y LA NIÑA, que realmente fueron regalos para mi carrera como actriz. Hoy honro tu vida, tu trabajo, tu respeto por este medio; honro tu fuerza tus ganas de trabajar y de crear cosas maravillosas. Hoy honro tu disciplina y todo el legado que dejas para todos nosotros. Gracias por haberte cruzado en mi camino!! Que te reciba en sus brazos La Virgencita que sé que tanto querías … SIGUE VOLANDO MUY MUY ALTO QUERIDA ANA VITROLA”, escribió.