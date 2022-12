“Una noche memorable”, cae el telón en Qatar

El espectáculo tendrá una duración de un cuarto de hora y, según los organizadores, se hará referencia, por medio de la música y la poesía, a la forma en la que el mundo se ha unido en estos 29 días de competición.

"Una noche memorable" terminará con canciones de la banda sonora oficial que han acompañado todo el torneo. Actuarán en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretarán Arhbo; y las estrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky.

Las puertas del estadio de Lusail, al que se espera que acudan alrededor de 88.000 espectadores, se abrirán a las 14:00 y se invitará a los aficionados a ocupar sus butacas a las 16:30 para que presencien esta ceremonia que será el prólogo del partido que definirá al campeón mundial.